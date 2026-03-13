'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olacak, 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Ankara ve İstanbul'daki raylı sistem çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

5 YILLIK SÜREÇTE BİTECEK

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde 15 ilde belediyeler ile işbirliği halinde 848 kilometrelik bir ağı hayata geçireceklerini kaydetti. Ankara'daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ankara'da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmenin tıpkı İstanbul'da olduğu gibi zorlayıcı olduğunu kaydederek artık yeraltından sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 2002'den bu tarafa araç sahipliğinin ve hareketliliğin 4 kat arttığını dile getirerek "Dolayısıyla yeni yollar, alternatif çözümler bize lazım." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar lira toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk." dedi. Karayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 3 bin 796 kilometre ulaştırdıklarını kaydetti.

405 Milyar Liralık Ekonomik Fayda

Bölünmüş yolların trafiğin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaptıklarını dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 bin kilometre hani yol ne işe yaradı? 801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar TL toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre de akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk."

"70 KÖİ projemiz var, 2028'den itibaren devralacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel İşbirliği projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, KÖİ projelerinden yaklaşık 40 milyar dolar kazanç elde ettiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var." açıklamasında bulundu

Bakan Uraloğlu ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Bağlantı Yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035 yıllarında devralacaklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız." dedi.

"TÜRKSAT 7A'yı da Türk mühendisler üretecek"

Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz" dedi.

Türksat 6A'nın Türk mühendislerin ürettiği ve uzaya gönderdiği bir uydu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Onu 2024'te fırlatmış, geçen sene de Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almıştık. TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz, bu da bizim için kıymetli. Her geçen gün bu sayıyı biraz daha artırıyoruz." dedi.

Türksat 6A'nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, "7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak." açıklamasında bulundu.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak" dedi.

"4 Saatlik Uçuşla 67 Ülkeye Gidilebilen Bir Merkezdeyiz"

Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin orta koridorda önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var." şeklinde konuştu.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası'na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan'da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek "Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur." açıklamasında bulundu.

Kalkınma Yolu 10 Yıllık Projeksiyonda 55 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak."

Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Adriyatik Denizi'nden, Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar giden bir koridor. Önümüzdeki dönem içerisinde -daha çok karayolu bağlantısını içeriyor- ciddi bir katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hicaz Demiryolu için Suriye ile Görüşülüyor

Hicaz Demiryolu'nun da Şam'dan Ürdün'e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "Neredeyse tamamı tahrip olmuş durumda. Ama belli bir bölümünü inşallah hayata geçireceğiz; Suriye tarafıyla da görüşüyoruz." dedi.