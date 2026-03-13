MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine 8 ismin seçildiğini açıkladı.

Haber Giriş : 13 Mart 2026 12:34, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 13:36
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine yapılan yeni seçimleri duyurdu. Gürlek, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yargıtay'a 8 yeni üyenin seçildiğini bildirdi.

İşte Yargıtay'a seçilen 8 yeni üye

HSK Genel Kurulu kararıyla;

  • - Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,
  • Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes,
  • Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı,
  • Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar,
  • İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya,
  • Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun,
  • Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna ile
  • Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ,

Yargıtay üyeliğine seçildi.

Gürlek'ten yeni üyelere başarı mesajı

Seçimlerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen isimlerin adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığını belirtti.

Gürlek, yaptığı değerlendirmede yeni üyelerin görevlerinde başarılar dileyerek seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

