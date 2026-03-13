MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı

Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "nitelikli yağma" davasının ilk duruşmasında, iki sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.Ö., H.H.K. ve E.B. ile taraf avukatları katıldı. Sanık A.Ç. ise duruşmaya ikamet ettiği yerdeki Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de salonda hazır bulundu. Mağdur çocuk E.A., duruşmaya Ankara Adliyesi Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) uzman pedagog eşliğinde katılarak beyanda bulundu.

Savcı Tutuklama Talep Etti

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mağdur hakkında düzenlenen adli raporlardaki bulgular, sanıkların çelişkili beyanları ve suçun "katalog suçlar" kapsamında yer alması nedeniyle sanıkların tutuklanmasını talep etti. Savcılık makamı ayrıca, sanık E.B.'nin adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiğine dair dosyaya giren ihbarı da gerekçeler arasında sundu.

Ara Karar Açıklandı

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından ara kararını açıkladı.

Karara göre: Sanıklar A.Ç. ve E.B., üzerlerine atılı suçun niteliği, delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanıklar H.H.K. ve Y.Ö. hakkında tutuklama talebi reddedilerek yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca bu iki sanığın, mağdurun ikametgahına ve okuluna 200 metreden fazla yaklaşmamalarına yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, olayla ilgili HTS ve BAZ kayıtlarının incelenmesi, sanıkların kullandığı araçların PTS kayıtlarının tespiti ve ismi geçen diğer tanıkların dinlenmesi için ilgili birimlere yazı yazılmasını kararlaştırdı.Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 20 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.


