Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SGK'dan '650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddialarına yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın organlarında yer alan "son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yapılan incelemeler sonucunda emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2026 10:51, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 10:55
Yazdır
SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kurum tarafından 2021-2025 yılları arasında yürütülen yoğun denetim ve incelemeler neticesinde 560 bin 540 kişinin "sahte sigortalı" olarak tespit edildiği bildirildi. Ortaya atılan iddialardaki yüksek rakamların yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade ettiği vurgulanan açıklamada, bu sayıların emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımadığının altı çizildi.

Emekliliği iptal edilenlerin detayları paylaşıldı

Kurumun gerçekleştirdiği denetimler sonucunda gerçek iptal rakamlarına da yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında ise 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, vatandaşların dezenformasyona karşı dikkatli olmaları istenerek, doğru bilgi için Kurumun resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önem arz ettiği kaydedildi.

