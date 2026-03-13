Balıkesir'de kaybolan emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaybolan ve 8 Mart'tan beri aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 09:58, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 09:58
Bandırma'da yaşayan emekli öğretmen Ahmet Baysal, Eskiziraatli köyünde bulunan arı kovanlarına bakmak için evinden ayrıldı.
Kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
AFAD ve jandarma ekipleri Yenice köyü sahilinde 55 yaşındaki Ahmet Baysal'ın cansız bedenine ulaştı.
Baysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.