MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Kurum: Dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz

Bakan Kurum, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir süreç yürüterek güveni artıran ve somut sonuçlar ortaya koyan bir COP Başkanlığı gerçekleştireceğiz. Vizyonumuz nettir: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz. Türkiye'nin dış politikadaki duruşu da budur" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş : 13 Mart 2026 12:46, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 12:47
Bakan Kurum: Dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) Başkanı Murat Kurum, "13. Küresel Bakü Forumu" kapsamında düzenlenen "Azerbaycan'da Müzakerelerin Ötesinde: COP'u Hayatta Tutma Savaşı Paneli"nde konuştu.

Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kurum, yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin her ülkenin olmazsa olmazı haline geldiğini net şekilde ortaya koyduğunu, çatışmaların yaşandığı bir dönemde atılan her adımın önem taşıdığını söyledi.

Böyle bir dönemde çok taraflı çözümlerin artık tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Kurum, COP süreçlerinin yalnızca müzakere salonlarında karar alınan değil uygulamaya geçilen, sahada sonuçları görülen ve alınan kararların takip edildiği süreç olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kurum, önceki COP başkanlarının yürüttüğü çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "COP31 olarak biz de bugüne kadar alınan kararları güçlendirecek ve bu kararların hayata geçirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin uzun süredir kültürler arasında köprü vazifesi gördüğünün altını çizen Kurum, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü olma iradesini de ortaya koyduklarını vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli adımlar attığına işaret ederek, "Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri COP sürecine aktaracağız. Ev sahibi olarak COP31'de tüm kararların istişare edildiği ve yürütüldüğü bir süreç ortaya koyacağız. Ayrıca Avustralya ile birlikte müzakere başkanlığı görevini uyum içerisinde yürüterek iki ülkenin gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız. Avustralya ile gerçekten uyum içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"COP31'i çözümler üreten bir eylem süreci olarak tasarlıyoruz"

Kurum, önceki COP'larda alınan kararları daha da güçlendirecek eylem ajandasını ortaya koyacaklarını ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.

Bakan Kurum, şunları dile getirdi:

"İstikrarlı ve öngörülebilir bir süreç yürüterek güveni artıran ve somut sonuçlar ortaya koyan bir COP Başkanlığı gerçekleştireceğiz. Vizyonumuz nettir: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Müzakere salonlarında alınan kararların sahada uygulanmasını sağlayacağız ve aksiyon boyutunu güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. COP31'i yalnızca bir konferans değil aynı zamanda çözümler üreten bir eylem süreci olarak tasarlıyoruz."

Başlıklarından birinin de Sıfır Atık Projesi olduğunu belirten Kurum, bu projenin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Gençlerin, iklim eylemine daha güçlü katılımının sağlanmasına ve halkların iklim konularında daha fazla bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Ayrıca finansman, teknoloji ve veri temelli uygulama araçlarını da güçlendireceğiz. Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelere destek sağlandığı, Pasifik ülkelerinin de dikkate alındığı ve dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz. Türkiye'nin dış politikadaki duruşu da budur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyaya verdiği mesaj budur. Biz de COP Başkanlığı sürecinde medeniyetimizden aldığımız ilhamla bu duruşu ortaya koyacağız."

"Bu gidişata 'Dur' demesi gereken kişiler bizleriz"

Kurum, panelin soru cevap kısmında özellikle Afrika'da yaşanan sıkıntılara değindi.

Dünyaya bir bütün olarak bakmaları gerektiğini ifade eden Kurum, "Bu, çok açık ve nettir yani meseleye sadece gelişmekte olan bir ülkenin penceresinden de bakamazsınız, sadece gelişmiş bir ülkenin penceresinden de bakamazsınız. Bugün önceliği, başka ülkelerin topraklarını işgal etmek olan ülkeler gerçeği de var. Dolayısıyla gerçekleri görerek ve bu gerçeklere göre aksiyon almak durumundayız. Bu gidişata birilerinin 'Dur' demesi gerekiyor ve o kişiler de aslında bizleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, çok taraflı COP Başkanlığı süreci yürüteceklerini vurguladı.

Kurum, "Önceliğimiz, dünyanın tüm ülkelerinin kendi kendine yetebilecek enerji politikalarını hayata geçirmesidir. Bugün yaşadığımız küresel ortam ve krizlerin en önemli sebeplerinden biri, enerji meselesidir. İnşallah başarılı bir COP süreci yürüteceğiz. Dünyanın bulunduğu zorlu konjonktüre rağmen farkındalığı daha da artıracağız." diye konuştu.

