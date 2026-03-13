Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 56 gözaltı

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 56 gözaltı

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 15:02, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 15:24
Yazdır

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Polis belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 56 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber