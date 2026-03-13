BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı savaşa sürükleniyor

Lübnan'ı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, bu sırada ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan halkıyla dayanışma ziyareti için Beyrut'a geldiğini belirtti.

Guterres, açıklamasında Lübnan halkına hitaben "Bu savaşı onlar seçmedi; içine sürüklendiler." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, BM'nin ve bizzat kendisinin, "Lübnan'ın ve bölgenin fazlasıyla hak ettiği barışçıl gelecek için elinden gelen hiçbir çabayı esirgemeyeceğini" söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.