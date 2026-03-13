Dolar 44,18 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,18 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 17:28, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,1170
|44,1180
|44,1880
|44,1890
|Avro
|51,0120
|51,0130
|50,7560
|50,7570
|Sterlin
|59,1120
|59,1220
|58,7180
|58,7280
|İsviçre frangı
|56,4982
|56,5082
|56,1700
|56,1800
|ANKARA
|ABD doları
|44,0870
|44,1670
|44,1580
|44,2380
|Avro
|50,9720
|51,0520
|50,7160
|50,7960
|Sterlin
|59,0520
|59,2620
|58,6580
|58,8680