Bakan Gürlek: Geciken adalet toplumun umutlarını yorar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Bakan Gürlek'in yanı sıra HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay ve Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, diğer adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

'BU ÇATI ALTINDA VERİLEN HER KARAR, MİLLETİMİZİN ADALETE OLAN GÜVENİNİN TEMİNATIDIR'

Ramazan ayının rahmetini, bereketini ve kardeşlik iklimini paylaştığı iftar sofrasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu koridorların sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar süren emeğe, dosyaların arkasındaki insan hikayelerine yakından şahit oldum. İstanbul Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük adliyelerinden bünyesinde bulundurması yanında aynı zamanda ülkemizin hukuk hafızasının en güçlü merkezlerinden biridir. Bu çatı altında verilen her karar, milletimizin adalete olan güveninin teminatıdır" dedi.

'EN ÖNEMLİ MESELELERDEN BİRİ, MİLLETİMİZİN ADALETE OLAN GÜVENİNİ HER GEÇEN GÜN ARTMASINI SAĞLAMAKTIR'

Adalet'in devletin en sağlam dayanağı ile topluma güven veren ve onu ayakta tutan en temel değer olduğunu ifade eden Gürlek, "Bizim medeniyet tasavvurumuzda devletin temeli adalettir. Tarih boyunca kurduğumuz her devletin arkasında, hakkaniyet, vicdanın ve adalet duygusunun rehberliği olmuştur. Bizim geleneğimizde adalet yalnızca bir yönetim değildir, adalet aynı zamanda toplumun düzeninin, huzurun ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü teminatıdır. Toplum adalete yalnızca sonuçlara bakarak güven duymaz. İnsanlar, sürecin de adil olduğuna inandıklarında adalet duygusu gerçek anlamını bulur. Bu nedenle bizim için en önemli meselelerden biri, milletimizin adalete olan güvenini her geçen gün artmasını sağlamaktır" dedi.

Gürlek, adaletin gecikmediği, hak arama yollarının güçlendiği, yargıya duyulan güvenin günden güne arttığı bir sistemi inşa edeceklerini, hedeflerinin daha hızlı işleyen, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet sistemi olduğunu, geciken adalet yalnızca bir dava dosyasını değil, toplumun umutlarını da yorduğunu belirtti. Dün, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güzel ifadesi olan ve tarihimiz açısından büyük öneme sahip bir günün yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Gürlek, "Mehmet Akif'in dizelerinde hayat bulan o eşsiz ruh, milletimizin zorluklar karşısında dimdik duran vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun ölümsüz bir nişanesidir. Bugün burada, İstanbul'un kadim sokaklarının ve boğazın eşsiz maviliğinin ortasında, bu ruhu bir kez daha hissediyor, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüde birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ADALET GÜÇLÜ OLURSA DEVLET GÜÇLÜ OLUR'

Gürlek, "Adalet güçlü olursa devlet güçlü olur. Adalet güçlü olursa millet güçlü olur. Adalet güçlü olursa gelecek daha güvenli olur. Bu vesileyle, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'a, adalet mücadelemizin ilham kaynağı olan şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'a ve görevleri sırasında hak ve adalet uğruna şehit düşmüş tüm yargı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatıraları ve fedakarlıkları, bizlere adaleti koruma ve güçlendirme sorumluluğunu her zaman hatırlatacaktır" diye konuştu.