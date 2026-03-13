Kurtulmuş: Dünya kuralların altüst olduğu bir döneme giriyor

Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Erdoğan: Bu can bu tende oldukça mazlumun yanındayız
Erdoğan: Bu can bu tende oldukça mazlumun yanındayız
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: Dünya kuralların altüst olduğu bir döneme giriyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu'nun iftar programında yaptığı konuşmada, uluslararası ilişkilerde kural ve kurumların işlevsizleştiği bir "türbülans" döneminden geçildiğini söyledi. Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü bir teminat olarak ayakta kalmasının yolunun milli birlikten geçtiğini belirten Kurtulmuş, Meclis'te hazırlanan "Terörsüz Türkiye" ortak raporunun önemine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 22:18, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 22:19
Yazdır
Bakırköy'deki bir otelde Milli İrade Platformunca düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuşan Kurtulmuş, ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını belirterek, Cenabıallah'ın bu aydan her manasıyla yararlanmayı ve ramazanın sonunda affı mağfirete uğramış kullardan olarak bayrama erişmeyi nasip etmesi dileklerini iletti.

İftar programının ortaya konulan ana fikrinin "milli birlik" olduğunu belirten Kurtulmuş, Milli İrade Platformunun milletin iradesine, Türkiye'nin medeniyet değerlerine sahip çıkmak üzere kurulmuş, fevkalade değerli bir sivil toplum platformu olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Özellikle içinden geçmekte olduğumuz şu büyük türbülansların yaşandığı dönemde, belki her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan husus milli birlik ve beraberliktir. Bu çerçevede özellikle dünyanın yeni bir döneme girdiği, artık hiçbir uluslararası kuralın, hiçbir uluslararası kurumun ortada kalmadığı, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojisinin bile altüst olduğu bir döneme doğru giriyoruz." diye konuştu.

Gücü elinde bulunduranların istediklerini, istedikleri şekilde yapmaya çalıştıkları, güçsüzleri ezmeyi de bu anlamda bu dönemin yeni kuralı olarak ortaya koydukları bir dönemin başlangıcında olunduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu dönemin ne kadar süreceğini, ne şekilde devam edeceğini şimdiden kestirmenin çok zor olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bütün bu çatışmaların, bütün bu güç mücadelelerinin merkezinde olan bölge hiç şüphesiz Türkiye'nin amiral gemisi olduğu bu bölgedir. Bu coğrafyada Türkiye, Allah'a çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak bu bölgede gerçekten bütün ülkelerin de geleceği için önemli bir teminat olarak ortadadır. Bu bölgede bu şartlar altında daha dirayetli, daha güçlü, daha sağlam bir şekilde yere basmak zorundayız. Güçlü Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedeften esas muradımız ise içeride tam manasıyla birliğini ve bütünlüğünü sağlamış, dışarıdan ortaya konulacak hiçbir oyuna fırsat vermeyecek kadar birbirine kenetlenmiş olan bir toplumun yeniden güçlü bir şekilde inşasıdır." dedi.

- "Bölge halklarının aradığı tek şey birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmadır"

Bu dönemin gereğine uygun olarak Terörsüz Türkiye için başlatılan çalışmaların önemli bir mesafe kat ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir devlet politikası olarak ortaya konulan Terörsüz Türkiye projesinde, TBMM'de bütün partilerin bir araya gelerek ortak bir rapor hazırladığını ve Türkiye'de milli birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokrasinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini ortak bir yol haritası olarak deklare ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki bu memleketteki 86 milyon yurttaşımızın tamamının arasında hiçbir farklılık gözetmeksizin ve hiçbir farklılığı ortaya çıkarmaya müsaade etmeksizin birliği, beraberliği, ezeli olan kardeşliğimizi ebedi hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye meselesinin aslında terörsüz bölgenin kilidi ve kapısı olduğunu bildiklerini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bütün farklı unsurlarıyla, etnik ve mezhebi farklılıklarıyla bölge halklarının aradığı tek şey birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmadır. Bu çerçevede kazanmış olduğumuz bu yeni ivmenin sadece Türkiye'nin birinci asrının en önemli sorunu olan terörü ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin ve bölgenin ihtiyacı olan kardeşliği, birliği, beraberliği, dayanışmayı da çok güçlü bir şekilde kuvvetlendireceğine, tahkim edeceğine inanıyorum. Özellikle siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızdan bu süreçte ortaya konulan bu çabaları en iyi şekilde önce kendi çevrenize anlatmanızı, toplum kesimlerimizle bu Terörsüz Türkiye hedefinin buluşturulması konusunda çabaları ortaya koymanızı istirham ediyoruz. Çünkü devlet ne kadar güçlü politikalar ortaya koyarsa koysun, hangi hukuki ve siyasal çalışmalar yapılırsa yapılsın, bu çalışmaları milletle buluşturacak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızı, belki de bu akşamın bir sorumluluğu olarak ifade etmek istiyorum, bu süreçte çok sıkı çalışarak, çok hızlı bir şekilde bu kardeşlik temelini tahkim edecek çabalara destek olmanızı istirham ediyoruz."

Kurtulmuş, katılımcıların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber