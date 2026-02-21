Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
21 Şubat 2026
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da düzenlenen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarında 346 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düğmeye basıldı.

635 personel ve komandolar katıldı

Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa illerinde önceden belirlenen 93 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 108 asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli görev aldı. Operasyonlara 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de destek verdi.

Saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürüten jandarma ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Suç faaliyetlerinin her aşamasının delillendirilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı oldukları değerlendirilen 346 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirildi. Operasyonlar neticesinde; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas teraziler ele geçirildi.

