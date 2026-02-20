Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik

Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yeni Evim İlk İftarım Projesi" çerçevesinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Bak, "Birileri gibi deprem turisti değiliz. Depremden depreme gelip şunu yapacağız demedik, sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 20:45, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 21:14
Yazdır
Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi. Bakan Bak, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinin bütün bakanlar ve MKYK üyelerine 6 Şubat depreminde etkilenen illerdeki evlerde "Yeni Evim İlk İftarım Projesi" çerçevesinde vatandaşlarla beraber olmak üzere talimat verdiğini söyledi.

11 ili kapsayan bu programda Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Bakan Bak, "6 Şubat' depremlerinde üçüncü yılı geride bıraktık. Üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çok şükür devletimizin dirayeti ve kudreti, milletimizin ferasetiyle yaralarımızı hızla sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada önemli bir yol kat ettik. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 yapıyı tamamladık. Anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. İlk günden inanan, güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Asrın inşasını ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve Türk milleti gibi bir millet başarabilirdi" dedi.

Bakan Bak, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Diyarbakır genelinde ağır ve orta hasarlı 7 bin 653 binadan 6 bin 888'inin yıkımın gerçekleştirdik. Yerlerine çok daha güçlü, depreme dayanıklı, modern ve konforlu TOKİ konutları inşa edildi. Asrın inşası kapsamında bugüne kadar ilçelerde 2 bin 861, merkezde 13 bin 190 olmak üzere toplam 16 bin 60 konut inşa edildi. Ayrıca geçimini ticaret ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımıza da geri planda bırakmadık. Bin 274 ticarethane ve 578 yapının yapımına devam ediyoruz. Bunun yanında 7 okul, 7 cami, üç sosyal tesis ve bir meydan parkını sizlerin hizmetine sunmamın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Birileri gibi deprem turisti değiliz. Sözümüzü yerine getirdik" diyen Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Depremden depreme gelip şunu yapacağız demedik, sözümüzü yerine getirdik. Cumhurbaşkanımıza da bu hususta teşekkür ediyoruz. 3 bin kişilik öğrenci yurdunu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Lisanslı sporcu sayısında artış ortada. 2002 yılında 3 bin 370 lisanslı sporcu varken, bugün 362 bin sayısına ulaşılmış. Kulüp sayısı 44'ten 311'e çıkmış. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde de 151 bin 555 vatandaşımıza yüzme öğretilmiş. Sportif yetenek taraması projesiyle 16 bin 929 öğrencimizin tarama ve test ölçümleri yapılmış. Dolayısıyla Diyarbakır'ın da yeni şampiyonların, sporcuların çıkması için çaba gösteriyoruz. "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber