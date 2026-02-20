Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Müfettişler artık Cumhurbaşkanı kararıyla atanmayacak

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, bakanlık müfettişleri Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılan üst kademe kamu yöneticileri kapsamından çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 20:28, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 20:31
19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Değişiklik kapsamında daha önce II sayılı cetvelde yer alan "Bakanlık Müfettişleri (Adalet, Mülkiye, Vergi ve İş Müfettişleri dahil)" unvanı yeni II sayılı cetvel metninde yer almadı.

Müfettişler, Bakan onayıyla atanacaklar

Söz konusu değişiklikle birlikte bakanlık müfettişliği kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılan üst kademe kamu yöneticileri listesinden çıkarılmış oldu. Böylece müfettiş kadrolarına yapılacak atamaların Cumhurbaşkanı kararı yerine ilgili bakanın onayıyla gerçekleştirilmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin önceki halinde müfettiş kadroları II sayılı cetvel kapsamında yer alıyor ve bu kadrolara Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılıyordu. Yeni düzenleme ile müfettişler, üst kademe atama rejimi dışına alınmış oldu.

