Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin kurduğu sahur sofrasına misafir olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Onların fikirlerini dinledik, hayallerini konuştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerini, çalışma hayatına en hazırlıklı şekilde başlamalarını sağlamak bizim görevimiz. GÜÇ Projemizi bu hedefler ile hazırladık. Türkiye Yüzyılı, onların yüzyılı olacak."