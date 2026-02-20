Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzedelerle iftar sofrasında buluştu. TÜİK verilerine dayanarak istihdamdaki rekorları paylaşan Işıkhan, kadın işsizlik oranının %11,1 ile son 13 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Deprem bölgesinde sigortalı sayısının 2 milyonun üzerine çıktığını vurgulayan Bakan, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da düzenlenen "Yeni Evim, İlk İftarım" Programı'nda katıldı. Bakan Işıkhan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'a, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu eşlik etti.
Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Işıkhan, "Bu manevi
mevsimi milletimizle, özellikle de depremzede kardeşlerimizle gönül gönüle geçirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aziz Elazığ'ın insanlarıyla bir arada olmaktan
ayrıca memnuniyet duyuyorum. 'Yeni Evim, İlk İftarım' diyen depremzede kardeşlerimizi
yeni yuvalarında geçirecekleri ilk Ramazan'da yalnız bırakmıyor, onlarla aynı
sofralarda ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik acıyı da mutluluğu
da huzuru da paylaşmaktır. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımda nasıl tek
yürek olduysak, üç yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi ayağa kaldırdığımız
11 ilimizde evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de beraberiz. Hamdolsun
biz, 86 milyon olarak acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayan bir
milletiz. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gece gündüz çalışarak şehirlerimizi
yeniden inşa ettik. Elazığ'da işyeri, köy evi ve konutlar dahil yaklaşık 15
bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem bölgesi genelinde ise yaklaşık
500 bin konutu vatandaşlarımıza ulaştırdık" diye konuştu.
Deprem bölgesinde yalnızca konutları değil, çalışma hayatını ve sosyal güvenlik
sistemini de ayağa kaldırmak için kapsamlı adımlar attıklarını ifade eden Bakan
Işıkhan, "Prim borçlarını cezasız ve zamsız şekilde erteledik. Katılım
payını kaldırarak 2,6 milyar liralık tutardan vatandaşlarımız lehine feragat
ettik. SGK'ya verilmesi gereken belge ve beyannameler ile prim ödemelerinin
sürelerini uzattık. Borçların 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilmesini sağladık.
Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde
2 Mart 2026'ya kadar yapılacak başvuruların ilk taksitinin 31 Mart 2026'da ödenmesine
imkan tanıdık. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği kapsamında 193 bin
vatandaşımız için toplam 1 milyar 694 milyon lira ödeme yaptık. OHAL kapsamındaki
illerde işten çıkarmaları sınırlandırdık. 101 bin 337 kişilik Toplum Yararına
Program tahsis ederek 22 milyar 803 milyon lira ödenek sağladık. Deprem öncesi
1 milyon 888 bin olan sigortalı sayısı bugün 2 milyon 56 bine yükselmiştir.
Bu tablo, çalışma hayatının deprem öncesi seviyenin de üzerine çıktığını göstermektedir"
şeklinde konuştu.
Türkiye genelinde de istihdamı güçlendirmeye devam etiklerini ifade eden Işıkhan,
"TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2025 yılının son çeyreğinde 58 bin kişi
azalmış, işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesine gerileyerek 11 çeyrektir tek hanede
seyretmiştir. İstihdamımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine ulaşmıştır.
İşgücümüz 35 milyon 599 bin kişi olmuştur. Genç işsizlik oranı yüzde 14,9'a
gerilemiş, kadın işsizlik oranı yüzde 11,1 ile son 13 yılın en düşük seviyesine
inmiştir. Biz bu yola dün çıkmadık. Yürüyüşümüz günübirlik hesapların değil,
asırlık bir davanın yürüyüşüdür. Niyetimiz bu milletin duasına layık olabilmek
ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. İnancımız birdir, yolumuz birdir.
Yolumuz birliğin, dirliğin ve kardeşliğin yoludur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
Türkiye'yi dünyada söz sahibi yapan büyük yürüyüşün yoludur. Mazlumun yanında
duran, zalimin karşısında dimdik duran bir istikametin yoludur" ifadelerini
kullandı.
Programın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Hazar Dağlı Kavşağı'nda "İftara Beş Kala Programı" kapsamında iftara yetişemeyen sürücülere iftarlık dağıttı.