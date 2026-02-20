Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 941 milyar 657 milyon 879 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 700 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut, 48 milyar 169 milyon 299 bin lirası taşıt, 2 trilyon 270 milyar 660 milyon 132 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 921 milyar 916 milyon 54 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI GEÇEN HAFTA ARTTI

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Şubat ile biten haftada yüzde 0,8 artışla (222 milyar 228 milyon 810 bin lira) 28 trilyon 871 milyar 127 milyon 571 bin liradan 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk Lirası cinsi mevduat yüzde 2,2 artarak 15 trilyon 329 milyar 655 milyon 747 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,6 artışla 10 trilyon 189 milyar 153 milyon 355 bin lira oldu.

DÖVİZ MEVDUATI

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 272 milyar 516 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 273 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ MEVDUATI

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 13 Şubat itibarıyla 1 milyar 32 milyon dolarlık azalış görüldü.

TOPLAM KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 13 Şubat ile biten haftada 194 milyar 833 milyon 783 bin lira artarak 23 trilyon 270 milyar 99 milyon 181 bin liraya yükseldi.