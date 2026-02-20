Sahte senetle taşınmaz satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2025'te Termal İlçe Polis Merkezi Amirliğine başvuran mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, mağdur yurt dışında bulunduğu sırada kendisi adına sahte senet düzenlenerek icra yoluyla bir taşınmazının satılması ve diğer taşınmazlarının da satılmaya çalışılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği belirlendi.

18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan Yalova'da 1, Mersin'de 3 ve Rize'de 1 olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da hukuk düzenini ve vatandaşların mülkiyet hakkını hedef alan dolandırıcılık girişiminin polisin yaptığı titiz çalışmayla önlendiğini belirtti.

Termal İlçe Polis Merkezi Amirliğine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde önemli bir suç organizasyonunun ortaya çıkarıldığını bildiren Usta, şunları kaydetti:

"Yurt dışında bulunan bir vatandaşımız adına sahte senet düzenleyerek icra yoluyla taşınmazının satışını gerçekleştiren, diğer taşınmazlarını da satışa çıkarmaya teşebbüs eden şahıslar tek tek tespit edilmiştir. Vatandaşımızın mülkiyet hakkını hedef alan bu nitelikli dolandırıcılık girişimi, devletimizin güçlü refleksi sayesinde engellenmiştir."

Usta, "Hiç kimsenin vatandaşımızın malına, emeğine ve hukukuna el uzatmasına müsaade edemeyiz. Valiliğimiz sahteciliğe, dolandırıcılığa ve kamu düzenini tehdit eden her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Emniyet Teşkilatımıza ve sürece verdikleri destek dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.