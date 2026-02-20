Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu

Tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim netleşti. Aralık 2025'te endeks yıllık bazda %33,15 artış kaydetti. Hayvancılıkla uğraşan üreticinin belini büken veteriner ve yem giderleri zirvedeki yerini korurken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemlerde de %25'i aşan artışlar görüldü.

Haber Giriş : 20 Şubat 2026 22:55, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 22:55
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,5 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 18,29 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 21,13 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 21,79 ile bina bakım masrafları, yüzde 24,52 ile binalar, yüzde 25,7 ile malzemeler ve yüzde 32,44 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 72,78 ile veteriner harcamaları, yüzde 44,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 40,37 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 38,98 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 34,37 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 1 alt grup azalırken 2 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt grup yüzde 3,45 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Daha az artış gösteren alt gruplar yüzde 0,69 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,93 ile tarımsal ilaçlar olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,43 ile veteriner harcamaları, yüzde 2,36 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,33 ile malzemeler, yüzde 2,18 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,15 ile hayvan yemi, yüzde 2,04 ile bina bakım masrafları, yüzde 1,86 ile binalar ve yüzde 1,39 ile makine bakım masrafları olarak kaydedildi.

