Makine sektörü yeni yıla ihracatını artırdı

İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Makine sektörü yeni yıla ihracatını artırdı

Makine sektörünün ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 13:44, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 13:45
Yazdır
Makine sektörü yeni yıla ihracatını artırdı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocakta yıllık bazda yüzde 3,3 artışla 2,2 milyar dolara çıktı.

Makine ihracatı geçen ay miktar bazında yüzde 13,8 azalırken kilogram başına ortalama ihracat fiyatının 8,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmesi sayesinde gelirde artış yaşandı. Ocak ayındaki yükselişle beraber, yıllıklandırılmış makine ihracatı 29 milyar dolara yaklaştı.

Yılın ilk ayında en yüksek ihracat 283 milyon dolarla yüzde 12,2 artışın yaşandığı Almanya oldu.

ABD'ye ihracat yüzde 66,9 yükselişle 183 milyon dolara yükselirken İtalya da 100 milyon dolar sınırının aşıldığı ülkeler arasında yer aldı. Irak'ta yüzde 40, Rusya'da ise yüzde 36,5 düşüş yaşanması dikkati çekti.

Alt sektörlere bakıldığında en yüksek ihracat artışı yüzde 77,6 ile turbojet ve hidrolik silindirde yaşanırken onu, yüzde 12,6 ile inşaat ve iş makineleri, yüzde 11,6 ile pompa ve kompresörler, yüzde 8,5 ile içten yanmalı motorlar ve aksamları izledi. Oransal olarak ihracatın en fazla düştüğü alt dallar ise "takım tezgahları" ile "yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri" olarak kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber