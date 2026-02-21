Hayvan dışkısıyla kamufle edilmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayvan dışkısı ile kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinde yapılan aramada, 19 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay'da akıllara durgunluk veren bir kaçak göçmen vakası yaşandı.
Hayvan dışkısıyla kamufle olmaya çalışan kaçak göçmenler kıskıvrak yakalandı.
İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette arama yaptı.
Ekipler, kasada hayvan dışkısı ile kamufle edilen bir bölmeye fark etti.
19 YABANCI UYRUKLU GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ
Dışkı temizlenerek açılan gizli bölmeden, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçakçılığı organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.