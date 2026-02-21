DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama

Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Diyarbakır'da gereksiz platin takıldı' iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) sert yalanlama geldi. Söz konusu olayın 2024 yılında karara bağlandığını ve sorumluların memuriyetten ihraç edildiğini duyuran merkez, sürecin çarpıtılarak yeniymiş gibi servis edilmesini 'kasıtlı manipülasyon' olarak nitelendirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların yeni bir gelişme olmadığı, aksine geçmişte yaşanmış ve devletin tüm birimleriyle üzerine gittiği bir dosya olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında konuya ilişkin resen inceleme başlattığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

"YENİ ORTAYA ÇIKAN BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Soruşturmanın sadece kağıt üzerinde kalmadığı, suçlu bulunan isimler hakkında en ağır yaptırımların uygulandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır. Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır."

KASITLI MANİPÜLASYON

Tamamlanmış ve cezalandırılmış bir sürecin, sanki bugün yaşanıyormuş gibi sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması "kasıtlı bir manipülasyon" olarak nitelendirildi.



