Saadet Partisi'nden İstanbul'da Adalet Sofrası iftarı
Saadet Partisi'nin bugünkü 'Geleneksel İstanbul İftarı' programına CHP, AK Parti, DEVA ve YRP pek çok siyasetçi katıldı.
İstanbul Fatih'te bulunan Kadir Toptaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düznlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılım sağladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın davetiyle aynı masada yan yana oturan siyasetçiler beraber iftar açtı.