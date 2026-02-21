'İndirim Kazandınız' mesajına sakın tıklamayın

Siber dolandırıcılar, günün yorgunluğunun arttığı akşam saatlerinde vatandaşları dikkatsiz yakalamak için yeni oltalama yöntemleri geliştirdi. Cep telefonlarına gelen sahte indirim ve rezervasyon mesajlarındaki linkler, mobil bankacılık uygulamalarının ele geçirilmesine neden olabiliyor.

Sözcü'nün haberine göre; dolandırıcılar, özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri hedef alan yeni siber saldırı yöntemlerini devreye soktu. Vatandaşların gün sonunda yorgun ve dikkatsiz olduğu, dikkatin dağıldığı akşam saatlerine odaklanan şebekeler, SMS ve sosyal medya yoluyla gönderdikleri zararlı linklerle banka hesaplarını hedef alıyor.

"İndirim kazandınız" yalanıyla tuzağa çekiyorlar

Uzmanların aktardığı bilgilere göre; dolandırıcılar cep telefonlarına "Rezervasyonunuz aktif edilmiştir" veya "İndirimli menü kazandınız" içerikli mesajlar gönderiyor. Bu mesajların içinde yer alan oltalama (phishing) linklerine tıklandığında, cihaza sızan zararlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların mobil bankacılık uygulamalarına ve kişisel verilerine erişim sağlanıyor.

Psikolojik baskıyla 'acil' karar verdiriyorlar

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırılarda sıklıkla "sosyal mühendislik" taktiklerinin kullanıldığına dikkat çekiyor. Mağdurları rasyonel düşünceden uzaklaştırmak için kurulan tuzaklar şöyle sıralanıyor:

"Son kontenjan" veya "Sadece bugün geçerli" gibi ifadelerle kurban üzerinde aciliyet hissi ve baskı yaratılması.

Bilinen, popüler restoranların isimleri ve görselleri kullanılarak inandırıcı sahte dijital kimlikler oluşturulması.

Güvenli kurumsal ödeme sistemleri (sanal POS vb.) yerine, doğrudan şahıs IBAN numaralarına para transferi talep edilmesi.

Hukuki süreç için belgeleri saklayın

Hukukçular, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre hileli davranışlarla bir kişinin aldatılarak zarara uğratılmasının açıkça dolandırıcılık suçu kapsamında olduğunu hatırlatıyor. İşletmelerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek ödeme talep eden kişilere karşı yasal süreç başlatılabilmesi için, yazışma ve dekont gibi tüm dijital iletişim süreçlerinin silinmeyip delil olarak saklanmasının kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.



