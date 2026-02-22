Toplu taşımada tehdit eden 'sahte savcı' için tutuklama talebi
Bungalov hayali kabusa döndü: Sürpriz yaparken 28 Bin TL'sinden oldu!

Antalya'da arkadaşına sürpriz tatil planlayan genç bir kadın, sahte bungalov ilanının kurbanı oldu. Sosyal medya üzerinden ulaştığı dolandırıcılara konaklama ve "iade edilecek" denilen sigorta bedeli adı altında 28 bin 800 TL kaptıran mağdur, engellendiğini fark edince yargıya başvurdu. Yapılan incelemede, Antalya'da olduğu iddia edilen tesisin aslında hiç var olmadığı, görsellerin ise başka bir şehirdeki gerçek işletmeden kopyalandığı ortaya çıktı.

Olay, Antalya'da yaşayan genç bir kadının arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak istemesiyle başladı. Hafta sonunu arkadaşıyla birlikte geçirmek isteyen kadın, sosyal medyada gördüğü bungalov ilanı üzerinden iletişime geçti. Hesap yöneticisi tarafından WhatsApp'a yönlendirilen mağdura, tesise ait olduğu belirtilen profesyonel görseller ve konaklama detayları gönderildi.

Mesajlaşmalar sırasında kişi başı 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL konaklama bedeli talep edildi. Kadın, gönderilen IBAN numarasına açıklama kısmına rezervasyon bilgilerini de ekleyerek ödemeyi gerçekleştirdi.
Kısa süre sonra bu kez "bungalov konaklamalarına özel sigorta bedeli" adı altında 16 bin 800 TL ek ödeme istendi. Sigorta ücretinin gün içinde iade edileceği belirtilirken, mağdur ikinci bir IBAN'a daha para gönderdi. Böylece toplam ödeme 28 bin 800 TL'ye ulaştı.
Ancak belirtilen süre içinde sigorta bedeli hesaba yatırılmadı. Gün içinde iade yapılmaması üzerine yeniden iletişime geçmek isteyen mağdur, hesabın kendisini engellediğini fark etti.

Suç duyurusu yapıldı

Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt'a bildirdi. Avukat Kurt aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da böyle bir tesis yok

Mağdurun başvurusu üzerine yapılan incelemelerde, rezervasyon yapılan bungalov tesisinin gerçekte Antalya'da bulunmadığı belirlendi. Tesise ait olarak paylaşılan görsellerin ise Türkiye'nin farklı bir şehrindeki gerçek bir tesise ait olduğu tespit edildi.

"Son derece inandırıcı bir sistem kurmuşlar"

Av. Yağmur Burçin Sayın Kurt, olayın şahsa özel olmadığını belirterek benzer yöntemlerle dolandırılan başka mağdurların da bulunduğunu söyledi. Kurt, süreci şu sözlerle anlattı:
"Son dönemlerde özellikle maliyeti diğer konaklama türlerine göre daha düşük olduğu için tercih edilen bungalovlar üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapılıyor. Müvekkilim hafta sonu tatili için Instagram'da bir bungalov sayfasına denk geliyor. Görseller çok güzel, profesyonel biçimde hazırlanmış. Rezervasyon yapmak istiyor. Uygulamaya girildiğinde WhatsApp üzerinden dönüş yapılıyor. Konaklama tarihleri, kişi sayısı gibi tüm detaylar soruluyor. Müvekkilim hepsine cevap veriyor. Ardından tesisle ilgili bilgiler ve görseller gönderiliyor. Hepsi detaylı ve son derece inandırıcı. Kaç gece konaklanacaksa ödeme için bir IBAN numarası iletiliyor. Müvekkilim açıklama kısmına oda numarasını da yazarak parayı gönderiyor. Sonrasında 'muhasebeye iletildi' deniliyor. Ardından bungalov özelinde sigorta yapılacağı belirtilerek ikinci bir ödeme talep ediliyor."

"Sigorta bedeli gün içinde iade edilecek deniliyor"

Kurt, dolandırıcılık zincirinin en kritik aşamasının "sigorta" bahanesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sigorta için yatırılan paranın gün içinde iade edileceği söyleniyor. Müşteri buna inanıyor. Ancak istenen ödeme başka bir IBAN'a yönlendiriliyor. Araştırıldığında gerçekte var olmayan bir sigorta şirketi adına işlem yapıldığı görülüyor. Bir saat, iki saat geçiyor. Mağdur 'param gelmedi' diye yazıyor. 'Bekleyin, iade edilecek' şeklinde dönüşler yapılıyor. Telefon görüşmesi yok, tüm iletişim WhatsApp yazışmaları üzerinden. Para gelmeyince ve hesaplar engellenince müvekkilim dolandırıldığını anlıyor."

"IBAN başka, telefon başka kişiye ait"

Soruşturma sürecinde yapılan tespitlere de değinen Kurt, şunları söyledi: "Verilen isimle telefon numarası başkasına, IBAN numarası başka bir kişiye ait. Müvekkilimin gönderdiği para dakikalar içinde farklı hesaplara aktarılmış. Sigorta için düzenlenen fatura ise usulüne uygun değil. Sigorta bedeli olarak gönderilen para kısa süre içinde yabancı bir vatandaşa ait IBAN'a yönlendirilmiş."

"Kopyalanmış kartlar kullanılıyor"

Para transferlerinde organize yöntemler kullanıldığını belirten Kurt, şöyle devam etti: "Tespitlerimizde kayıp-çalıntı kart başvuruları ve kart kopyalama yöntemlerinin kullanıldığı görüldü. Kopyalanmış kartlar üzerinden para akışı sağlanıyor. Bu nedenle nitelikli dolandırıcılık kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Ardından 2-3 tane daha şikayet geldi. Yakın çevrem bir tatil yapmak istedi, onlar da aynı şekilde dolandırıldıklarını söylediler. Biz de hepsini şikayet ettik."

Vatandaşlara uyarılar

Avukat Kurt, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan rezervasyonlarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Bu sayfalar çoğu zaman kopyalanmış/çalıntı hesaplar oluyor. Ya gidip yerinde görmek lazım ya da resmi belgeleri kontrol etmek gerekiyor. Özellikle TÜRSAB belgesi onayı mutlaka sorgulanmalı. Web sitesi ile sosyal medya hesaplarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığına bakılmalı. Yalnızca Instagram üzerinden yapılan rezervasyonlar risk taşıyor."

"Antalya'da varmış gibi gösteriliyor, aslında yok"

Dolandırıcılıkta sahte lokasyon ve tesis bilgileri kullanıldığına dikkat çeken Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sayfaların kime ait olduğunu araştırdım. Türkiye'nin başka bir ilinde gerçekten böyle bir tesis var. Ancak tesis sahibinin Antalya'da açılan bu sahte hesaplardan haberi yok. Kendi sayfalarının kopyalandığını söyledi. Kopyalanan içerikler sanki Antalya'daki bir bungalov tesisiymiş gibi sunuluyor. Adres veriliyor ancak o bölgede gerçekte herhangi bir bungalov bulunmuyor."

