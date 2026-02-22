Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu, 2026 KPSS alımlarının zamanını açıkladı

Bu yıl sağlık personeli alım takvimiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Memişoğlu, "2025'te, 2024'teki KPSS'ye göre 37 bin hekim dışı personel alımı yaptık. İki senede iki alım yapıldı. Bu sefer 2026'nın KPSS'sinden sonra alımlara çıkacağız. Bu iki senede mezun olan çocukların da hakkını yememiş olacağız. Hedefimiz, 2026 KPSS'si ile 2026'da alım yapmak." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerindeki gelişmelere değinen Memişoğlu, bugün yaklaşık 30 bin aile hekiminin olduğunu, bu sayıyı 40-45 bin bandına çıkarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'yle taramalar yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "15 milyon insanın aile hekimleriyle yeniden temasını sağladık. Aile hekimlerinin ortalama 3 bin 500 nüfusu var. O nüfustaki kronik hastaların, belli yaş gruplarının aranmasını istedik. Kronik hastaların daha erken safhada tanınabilir olmasını sağladık. Onlar da tam 32 milyon insanımızı aradı, bunlardan 8 milyona yakınını daha kronik hastalık belirtilerini oluşturmadan, hasar vermeden, onları erken safhada tanısını koyarak hastalıklarının tedavilerine başladık." diye konuştu.

Memişoğlu, 21 milyon kişiye kanser taraması yaptıklarını, 21 bin kişiye erken safhada kanser tanısı koydukları bilgisini paylaşarak, vatandaşlara fizyoterapistlerin, psikologların, diyetisyenlerin, çocuk gelişimcilerin görev yaptığı ücretsiz kanser taraması imkanı sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sigara bağımlılığına dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki hazır ramazan, gelin sigarayı beraber bırakalım. Bizim danışma hattımız var. Sigarayla ilgili ücretsiz ilaç veriyoruz. Hep beraber şu sigara illetinden kurtulalım. Bu ülkenin yüzde 32,4'ü sigara içiyor. Erkeklerin yüzde 46,1'i sigara içiyor, tütün kullanıyor. Akciğer kanserinde dünyanın neredeyse birinci ülkesiyiz. Hipertansiyondan tutun uyku kalitesine kadar her türlü hastalığa sebep veriyor. Toplumun sağlıklı olması lazım. Kilo, bağımlılık ve hareketsizlik, bu toplumun en büyük risklerinden."

Bakan Memişoğlu, bağımlılıklar ve tüm tütün ürünleriyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, bağımlılıklarından kurtulmak isteyen vatandaşların Alo 171 ve Alo 191 hatlarını aramalarını istedi.

"Randevu sorunu Türkiye'de kalmamış durumda"

Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Senede 1 milyar kez insanlara dokunan başka bir sağlık sistemi yok. Her bir Türk vatandaşı 12,2 kez sağlık sistemine ulaşmış ve hizmet almış. Bugün Avrupa'nın ortalaması 6,5." dedi.

Memişoğlu, randevularla ilgili de "Yüzde 86 oranında randevuyu azalttık. Toplam 79 branş hizmetimiz var, bugün 72 branşta, 81 ilde aynı günde randevu verebiliyoruz. Bazı branşlarda sorunlarımız vardı, onları da çözüyoruz. Bugün artık randevu sorunu Türkiye'de kalmamış durumda. Randevu bulamayanlara aile hekimlikleri bugün istediği branştan, istediği yerden randevu alabilir ama aile hekiminin 'Bunu gerekli görüyorum.' demesi lazım. Onun için randevu sorunumuz yok diyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sağlık personeli alımlarını 2026 KPSS'sindne sonra yapacağız, mezun olanlara haksızlık yapmayalım

Bu yıl sağlık personeli alım takvimiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Memişoğlu, "2025'te, 2024'teki KPSS'ye göre 37 bin hekim dışı personel alımı yaptık. İki senede iki alım yapıldı. Bu sefer 2026'nın KPSS'sinden sonra alımlara çıkacağız. Bu iki senede mezun olan çocukların da hakkını yememiş olacağız. Hedefimiz, 2026 KPSS'si ile 2026'da alım yapmak." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi" hedeflerine de değinerek, "2027-2028'de sağlık teknolojisi ve cihazlarını bu toplum kendisi üretecek. Hatta şöyle bir şey iddia ediyorum: Dünyada ilk söylenecek sözleri bizim sağlıkçılarımız söyleyecek." görüşlerini aktardı.

"İlk annelere ebe danışmanlığı yapıyoruz"

Kendisinin sağlıklı olan her şeyi söylemekle mükellef olduğunu dile getiren Memişoğlu, doğum şekliyle ilgili, "Dünyada bilimsel, tıbbi olarak gereklilikte sezaryen can kurtarıcıdır. Doğal, fizyolojik ve sağlıklı olanın, anne ve çocuk için normal doğum olduğunu söylüyorum. Sezaryen bir ameliyat şekli, çocuğun rahimden ameliyatla alınmasıdır. Türkiye'de 100 doğumdan 50'sinin üzerinde sezaryen var. Primer sezaryen dediğimiz ilk doğumda yüzde 35-40 oranında. Tıbbi olarak gerekliliği yüzde 15, geri kalan oran anne veya hekiminin isteğine bağlı." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, annelere destek vermek, anlatmak amacıyla Doğum Eylem Planı hazırladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ebeleri yetkilendirdik, gebe okulları açtık, mevzuatlarımızı yeniledik. Özellikle son trimesterinde ilk annelere ebe danışmanlığı yapıyoruz. Ebeye, 'İlk bebeğini bekleyen annenin son 3 ayında yanında ol.' diyoruz. Son 3 ayda ebeyi anneye tahsis ediyoruz. 'Anne Yolculuğu' diye mobil uygulama da yaptık. 2 yaşında oluncaya kadar bebeği nasıl besleyeceğini, nasıl tutacağını dahi öğreten uygulamamız var. Bütün anne adaylarımız, annelerimiz bunu indirsin. Türkiye'de ilk defa son 1 senede primer sezaryen oranımız yüzde 12,3 düştü. Tıbbi olarak gereklilik varsa sezaryen istiyoruz. Yoksa doğal olanın normal doğum olduğunu herkesin kabul etmesi lazım."


