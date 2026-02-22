Bakan Güler'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Pazarlık ve taviz yok!

TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Pazarlık ve taviz yok!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 07:30, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 07:42
Yazdır
Bakan Güler'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Pazarlık ve taviz yok!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda Mehmetçik ve gaziler ile şehitlerin ve gazilerin aileleriyle iftarda buluştu.

Güler, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaştıkları iftar sofrasında, baba ocağı Bayburt'ta Mehmetçik ve gaziler ile şehitlerin ve gazilerin aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İftar programında birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada buluştuklarını belirten Güler, aynı zamanda Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını, gün içinde icra edilen etkinliklerle bu tarihi zafer gününü büyük bir gururla yad ettiklerini söyledi.

Güler, Bayburt'un şanlı tarihinde müstesna bir yere sahip olan Kop savunmasında yazılan kahramanlık destanlarının bu topraklarda yetişen her vatan evladı için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihten bugüne her daim vatanına bağlılığıyla, devletine sadakatiyle ve milletine hizmet etme azmiyle öne çıkan güzel Bayburt'umuz, bu yönüyle Anadolu'nun vicdanı ve milletimizin ortak değerlerinin güçlü bir yansımasıdır. İşte bu mirasın en vakur ve güçlü temsilcileri de şüphesiz ki siz şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizdir. Bu yüzden sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın anlamı bizler için çok büyüktür. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin onur ve haysiyetini temsil etmektedirler."

Aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin aynı zamanda Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun da ilham kaynağı olduğunu söyleyen Güler, "Bugün bu aziz vatanda huzur içinde yaşayabiliyorsak bu sizlerin fedakarlıkları sayesindedir, hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak başımızın tacı olan sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Şanlı atalarımızdan ve aziz şehitlerimizden bizlere yadigar olan kutsal vatanımızı daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli bir geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

- "Ordumuz terör örgütüne büyük darbeler vurmuş ve terörü bitirme noktasına getirmiştir"

Bu bilinçle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için azim ve kararlılıkla görev yapmakta olduğuna dikkati çeken Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle vurgulamak isterim ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin silah arkadaşları yani kahraman Mehmetçikler, onların bıraktığı kutsal mirası ve şanlı sancağı gururla taşımaktadırlar. Bugün sınır ötesinde icra edilen operasyonlardan hudut güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatanımızın korunmasından uluslararası görevlere kadar başarıyla yürütülen çok yönlü faaliyetlerimiz, bu yüksek vazife şuurunun en açık göstergesidir. Bayburt'umuzun medarıiftiharlarından biri olan 17'nci Komando Tugayımız bu faaliyetlerde şanlı ordumuzun önemli birliklerinden biri olarak önemli görevler üstlenmektedir. Kahraman ordumuz son yıllarda icra ettiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne büyük darbeler vurmuş ve terörü bitirme noktasına getirmiştir. İçinde bulunduğumuz kaotik ortam dikkate alındığında terörün tamamen ortadan kaldırılması yalnızca güvenlik meselesi değil, tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Bu tablo karşısında yürüttüğümüz mücadeledeki kararlılıkla birlikte toplumsal dayanışmamızı ve kardeşliğimizi tahkim edecek güçlü bir iradenin ortaya konulması da her zamankinden daha önemli hale gelmiştir."

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde milli birlik ve kardeşliği güçlendirmek ve terörü tamamıyla sona erdirmek için "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatıldığını anımsatarak, şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde terörle mücadelede elde edilen başarıların "Terörsüz Türkiye" yolculuğunu daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef haline getirdiğini söyledi.

Bu sürecin kalıcı başarıya ulaşmasının ise ancak terör örgütünün silahlarını bir an önce teslim ederek tüm uzantılarıyla birlikte taahhütlere eksiksiz biçimde uymasına bağlı olduğunu belirten Güler, "Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bizler de bu süreci ilk günden itibaren devletimizin ve ülkemizin bekası ve çıkarları doğrultusunda samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Ancak tüm gelişmelere karşı planlı faaliyetlerimizi sürdürüyor, tedbirlerimizi her zamanki kararlılığımızla alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır"

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak NATO'nun en büyük tatbikatı olan STEADFAST DART 2026 tatbikatına katıldıklarını hatırlatarak, "Ülkemizi ve asil milletimizi en üst seviyede temsil ettik. Bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve kuvvetini, yerli ve milli silah sistemlerimizin kalitesini gösterdik. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin muharebeye ne denli hazır olduğunu da gözler önüne serdik." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türk milletine layık olabilmek adına var güçleri ile çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarihi süreç bir yandan birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeyi amaçlarken aynı zamanda gelecek nesillerin güvenlik ve huzuru içindir. Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir."

- "Güçlü bir toplum ancak birlik ve dayanışma ile ayakta kalır"

Güler, Türkiye'nin her bölgesinin kalkındığı güvenlik ve huzur ikliminde Bayburt'un da yeni ve kapsamlı bir atılım dönemine girdiğini, son yıllarda yapılan değerli yatırımlarla Bayburt'un, Türkiye'nin yükselen yıldızlarından biri durumunda olduğunu ifade etti.

Bayburt'un, üniversitesiyle, sayısı 12 binlere ulaşan aynı zamanda dünya ve Türkiye şampiyonlukları elde eden lisanslı sporcularıyla, yapılan yatırımlar ve verilen desteklerle tarımsal gelişimin ve kırsal kalkınmanın önde gelen merkezlerinden biri olmasıyla, her geçen gün gerçek potansiyelini ortaya koyan kültür ve turizm zenginliğiyle, aynı zamanda ulaştırma alanında büyük yatırımlara sahne olmasıyla anıldığını belirten Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda şehrimiz çok daha büyük ilerlemeler kaydedecektir. Unutmayalım ki güçlü bir toplum ancak birlik ve dayanışma ile ayakta kalır. Bayburt'umuzun da en büyük gücü, birbirine kenetlenmiş insanlarıdır. Bu dayanışma ruhu geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük güvencelerimizden biridir. Sizlerin de desteğiyle bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız. Kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın da Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde, büyük bir şevk ve gayretle yerine getirmeye devam edeceğine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, bir kez daha kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin siz kıymetli ailelerine ve yiğit gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini niyaz ediyor, kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde üstün başarılar diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber