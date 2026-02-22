Toplu taşımada tehdit eden 'sahte savcı' için tutuklama talebi
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine, Türkiye'nin yeni dönem vizyonunu ve güvenlik stratejilerini masaya yatırıyor. Meclis bünyesindeki Milli Dayanışma Komisyonu'nun raporu ve atılacak hukuki adımların öncelikli olduğu toplantıda; ABD-İran gerilimi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları ve enflasyonla mücadele başlıkları değerlendirilecek. Ayrıca yeni görevlerine başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısına ilk kez katılacak.

Kabine, üç haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya gelecek.

KABİNEDE ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Yarınki toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor.

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek ve fiyat istikranın sağlanması için atılabilecek olası adımlar tartışılacak.

GAZZE BARIŞ KURULU ÇALIŞMALARI

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında. Toplantıda Türkiye temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.

