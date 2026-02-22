Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?

Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren projesinde Manisa güzergahına ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretleri, yapılan resmi açıklamalarla netleşti. Yetkililer, yolcu trenlerinin Manisa şehir merkezindeki mevcut istasyonu kullanmaya devam edeceğini, yük trenlerinin ise şehir dışına alınacağını bildirdi. Projenin 2027 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Manisa projeden çıkarıldı mı? Resmi açıklama geldi

Son aylarda Ankara-İzmir YHT hattının Manisa'yı by-pass edeceği ve istasyonun iptal edildiği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, yolcu taşımacılığı için mevcut demiryolu hattı modernize edilerek kullanılmaya devam edecek. Böylece Manisa şehir merkezi yüksek hızlı tren ağına entegre olacak ve kent içi ulaşım bağlantıları korunacak.

Yük trenleri kuzey çevre hattına alınacak

Projede yapılan en önemli revizyonlardan biri, yük ve yolcu taşımacılığının ayrıştırılması oldu. Mevcut sistemde aynı hat üzerinde hem yolcu hem de ağır yük trenlerinin çalışması, hız sınırlamaları ve operasyonel riskler oluşturuyordu.

Yeni planlamayla birlikte tehlikeli madde ve ağır sanayi yükü taşıyan trenler, Manisa'nın kuzeyinde inşa edilecek çevre demiryolu hattına yönlendirilecek. Bu düzenleme sayesinde şehir merkezindeki trafik yükü azalacak, güvenlik seviyesi artacak ve yolcu trenleri daha hızlı ve kesintisiz sefer yapabilecek.

Ankara-İzmir YHT ile seyahat süresi 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir YHT projesi, 505 kilometrelik yeni bir hat üzerinde inşa ediliyor. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, elektrikli ve sinyalli olarak planlanan hat; Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergahını kapsıyor.

Mevcut demiryolu ile yaklaşık 14 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun, proje tamamlandığında 3 saat 30 dakikaya düşeceği belirtiliyor. Ankara-İzmir arasındaki hat uzunluğu da 824 kilometreden 624 kilometreye inecek.

Projede 49 tünel, 56 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez olmak üzere toplam 1269 sanat yapısı yer alıyor. Yıllık 13 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi beklenen yatırımın toplam maliyeti ise 100 milyar TL'yi aşmış durumda.

Manisa ekonomisine ve ticarete katkı

Yüksek hızlı tren istasyonunun Manisa şehir merkezinde kalacak olması, kent ekonomisi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ulaşım sürelerinin kısalması; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak.

İzmir limanı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve İç Anadolu hattı arasındaki entegrasyonun güçlenmesiyle birlikte, bölgesel kalkınmanın hızlanması bekleniyor.

Ankara-İzmir YHT hattı ne zaman açılacak?

Yetkililer, Ankara-İzmir YHT projesinin 2027 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Projenin devreye girmesiyle birlikte İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasındaki ulaşımda yeni bir dönem başlayacak.

Sonuç olarak, Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek ve şehir merkezindeki istasyon kullanılmaya devam edecek. Kamuoyundaki "Manisa projeden çıkarıldı" iddialarının ise resmi verilerle doğrulanmadığı görülüyor.