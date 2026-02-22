TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma

Yükseköğretimde istihdam-mezun dengesini sağlamak amacıyla başlatılan kontenjan daraltma politikası, 2026 YKS öncesinde tabloyu netleştirdi. Son üç yılda toplam kontenjan sayısı 1 milyon 90 binden 843 bine gerilerken, sistemden yaklaşık 246 bin kişilik yer eksildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 08:45, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 08:47
Yazdır
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma

Üniversite kontenjanlarında son yıllarda adım adım uygulanan daraltma politikası, 2026 YKS süreci öncesinde daha net bir tablo ortaya koydu. Mezun sayısı ile istihdam dengesi bozulan alanlarda kontenjanlar aşağı çekilirken yükseköğretimde nitelik odaklı planlama öne çıktı. Adayları bu yıl, önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı ancak daha seçici bir tercih dönemi bekliyor.

Son 3 yıllık veriler, üniversite sisteminde önemli bir dönüşüme işaret ediyor. 2023 yılında 1 milyon 90 binin üzerinde olan toplam kontenjan sayısı, 2025 itibarıyla 843 bin seviyelerine kadar geriledi. Böylece sistemden yaklaşık 246 bin kontenjan çekilmiş oldu. Bu daralma yalnızca rakamları değil, bölüm bazlı rekabet dengelerini de doğrudan etkiledi.

HUKUKTA SERT DÜŞÜŞ

Kontenjan daraltmasının en net hissedildiği alanların başında hukuk fakülteleri oldu. 2025 itibarıyla devlet üniversitelerinde hukuk kontenjanlarında yüzde 45'e varan düşüş yaşadı. Yeni fakülte açılmaması ve mevcut kontenjanların aşağı çekilmesiyle hukuk programları adaylar için daha rekabetçi hale geldi. Vakıf üniversitelerinde de benzer bir daraltmaya gidildi.

Öğretmen yetiştiren programlarda genelden ziyade alan bazlı planlama öne çıktı. Fen bilgisi, ilköğretim matematik, İngilizce ve sınıf öğretmenliği gibi branşlarda kontenjanlar aşağı çekildi. Öğretmen ihtiyacının bölge ve alan bazlı hesaplanmasıyla bazı programlarda yüzlerce kontenjan sistem dışına alındı. Bu durum, eğitim fakültelerinde taban sıralamaların yükselmesine yol açabilecek tablo oluşturdu.

AÇIKÖĞRETİM'DE BÜYÜK KAYIP

Kontenjan daraltmasının en sert hissedildiği alan açıköğretim programları oldu. Lisans ve önlisans düzeyinde çok sayıda açıköğretim programının kontenjanı yüzde 30 ila yüzde 40 arasında azaltıldı. Önlisans programları özelinde bakıldığında, 312 programdan 131'inde kontenjan düşüşü yaşandı ve bu kalemde yaklaşık 125 bin kontenjan sistemden çıkarıldı.

İktisat, işletme, uluslararası ilişkiler ve benzeri iktisadi ve idari bilimler fakültesi programları da daraltmadan payını aldı. Özellikle ikinci öğretim programlarının kaldırılmasıyla birlikte bu alanlarda binlerce kontenjan azaldı. Mimarlık, gazetecilik ve bazı sosyal bilim programlarında da mezun yoğunluğu gerekçesiyle kontenjanlar yeniden düzenlendi.

SAĞLIKTA İNCE DENGE

Sağlıkta ise daha temkinli bir yaklaşım benimsendi. Tıp fakültelerinde büyük çaplı daraltmaya gidilmedi ama eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik ve fizyoterapi gibi alanlarda üniversite bazlı sınırlı düzenlemeler yapıldı. Amaç, mezun fazlasını engelleyerek eğitim kalitesini artırmak.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber