Küçükçekmece'de bıçaklı trafik kavgası: Sürücü tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunan minibüs sürücüsü tutuklandı. Sürücüye ayrıca idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Şubat'ta Halkalı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsünün, tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip, hakarette bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen minibüs sürücüsü G.B. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamak", "trafikle ilgili yükümlülüklere ve yasaklara uymamak", "yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca G.B'nin sürücü belgesine geçici olarak el konularak, aracı trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen G.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

