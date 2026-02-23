'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 16:33, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 17:18
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (58) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


