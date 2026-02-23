İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
'Meksika'da sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel'

Meksika'da Jalisco eyaletindeki bir otelde mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkmak isteyenleri canıyla tehdit ettiğini aktardı. Özdemir, "İlginç ve trajik olan da şu. Bir sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel. 'Kim çıkarsa biz onun canına okuyacağız ya da öldüreceğiz.' diyorlar." ifadesini kullanarak, pek çok kişinin bulundukları yerlerde mahsur kaldığının altını çizdi.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 22:11, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 22:15
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülkede çıkan şiddet olayları nedeniyle Jalisco eyaletindeki bir otelde mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkmak isteyenleri canıyla tehdit ettiğini aktardı.

Tatil yapmak için ailesiyle Meksika'nın batısında yer alan Jalisco'nun Puerto Vallarta şehrine giden Özdemir, CJNG'nin "El Mencho" lakaplı elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından ülkede çıkan şiddet olaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çoğunlukla ABD ve Kanadalılardan oluşan milyonlarca turistin her yıl ziyaret ettiği bir tatil şehri olan Puerto Vallarta'yı ziyaret ettiğini belirten Özdemir, eşinin olaylar çıkmadan 1 gün önce iş nedeniyle ABD'ye döndüğünü, kendisinin ise 1 gün daha kalıp dönmeyi planlarken yolların kapatılması nedeniyle otelde mahsur kaldığını anlattı.

Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG'nin "kartel misillemesi" olarak adlandırılan bir süreci başlattığına işaret ederek, "İlk kez turistik bir bölgede olduğunu görüyoruz. Ben daha önce Meksika'da Tulum'a ve Cancun'a gitmiştim. Orada da olağanüstü anlar vardı ama pek turistlere dokunulmuyordu." dedi.

Ülkede kartel üyelerinin turistlere müdahale etmemesi ve büyükşehirlerde büyük eylemler yapılmaması gibi "yazılı olmayan bir kuralın" var olduğuna ancak bunun geçerliliğinin ortadan kalktığına değinen Özdemir, "Şimdi havalimanları kapalı. En azından yollar kapalı, havalimanlarına ulaşamıyorsunuz. Uçuşlar iptal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, ülkenin güneyindeki Tulum'da bulunan Türk tanıdıklarıyla görüştüğünde, şehirde bütün gece helikopterlerin tur attığını ve insanların tedirgin şekilde otellerde beklediğini öğrendiğini aktararak, kendisinin bulunduğu oteldeki çalışanların da evlerine gidemediğini belirtti.

- "Sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel"

Cüneyt Özdemir, "İlginç ve trajik olan da şu. Bir sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel. 'Kim çıkarsa biz onun canına okuyacağız ya da öldüreceğiz.' diyorlar." ifadesini kullanarak, pek çok kişinin bulundukları yerlerde mahsur kaldığının altını çizdi.

"Güvenlik nedeniyle olduğun yerde kal" anlamına gelen "kırmızı kod" ilan edildiğini hatırlatan Özdemir, dün hayvanat bahçesini ziyaret eden 1200 kişinin "kırmızı kod" çıkınca orada mahsur kaldığını söyledi.

Şehirde arabaların yakıldığına, restoranların kapalı olduğuna ve havalimanında sıkışıp kalan insanlar bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, şehirde ne yaşanacağına dair belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.

Özdemir, Meksika devleti ve liderinin kartelle mücadelede temkinli davrandığı değerlendirmesinde bulunarak, "Çünkü daha önceki tecrübelerinden şöyle bir pratik elde etmişler. Diyorlar ki 'Çok şiddetli bir şekilde karşılık verildiğinde şiddet azalmıyor, artıyor.' O yüzden daha kontrollü karşılık veriyorlar." diye konuştu.

- Kartelin yapısı

"31 eyaletin olduğu Meksika'nın 3'te 1'inde olaylar var. 3'te 1'inde okullar kapalı, toplu taşıma yok, insanlar evlerinden çıkmıyor. Ama diğer tarafta hayat normal bir şekilde devam ediyor." diyen Özdemir, hiç kimse dışarı çıkamadığı için olayların şiddetinin artıp artmadığını bilmediğini söyledi.

Özdemir, bulunduğu otelden hiç kimsenin tahliye edilmediği bilgisini paylaşarak, geceyi otel çalışanlarıyla geçirdiklerini dile getirdi.

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin kural tanımadan herkesle savaştığına ve geçmişin aksine turistik bölgelerde misilleme yaptığına işaret eden Özdemir, kartelin yapısına ilişkin, "Bizdeki o çete kavramını kafamızdan uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü burada ağır silahlarla, ordu gibi, paramiliter bir örgüt gibi düşünün." ifadelerini kullandı.


