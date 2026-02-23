90+11'de yediği golle Fenerbahçe zirve fırsatını tepti

İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Ana sayfaHaberler Spor

90+11'de yediği golle Fenerbahçe zirve fırsatını tepti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Marco Asensio'nun 90+5'te attığı gol yetmedi, Jim Allevinah 90+11'de beraberliği sağladı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 22:27, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 22:29
Yazdır
90+11'de yediği golle Fenerbahçe zirve fırsatını tepti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi. Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Asensio kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı. Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı. Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.

Sakatlanan Çağlar maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Müsabakanın 23. dakikasında sağ üst arka adalesini tutan Çağlar, teknik heyete bakarak değişiklik istedi. Maça bir süre devam eden Çağlar için 25. dakikada saha içinde tedavi uygulandı. Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacı, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Oosterwolde sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Müsabakanın 25 ve 28. dakikalarında kasık bölgesini tutarak değişiklik işaret eden Oosterwolde, bir süre daha kendini iyi hissederek oyuna devam etti. Maçın 38. dakikasında oyuna devam edemeyen ve kendini yere bırakan Oosterwolde, 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber