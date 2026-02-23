İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
CHP kurultay davası tanığı: Bana 500 bin dolar teklif ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiaları hakkında açılan davanın üçüncü celsesi Ankara'da görüldü. Davada tanık olarak dinlenen eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisine tanık olmaması için 500 bin euro teklif ettiğini iddia etti.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 23:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 23:40
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeniden usulsüzlük konusu ile siyasi arenanın gündemine oturmuş durumda. Partinin 38. Kurultayı'nda yapılan usulsüzlük iddiaları hakkında birçok ayrıntı daha gün yüzüne çıkıyor.

Bu bağlamda açılan davanın üçüncü celsesi bugün Ankara'da görülürken, kurultaydaki rüşvet şahitleri de tanık olarak dinlendi. Tanıkların açıklamaları davanın seyrini tamamen değiştirecek cinsten.

500 BİN EURO TEKLİF İDDİASI

Öyle ki eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan'a kurultay davasında tanık olmaması için para teklif edildi. Tam olarak 500 bin euro para teklifi alan Erdoğan, detaylarını SüperHaber'e anlattı.

"Mustafa Kemal'in partisinde bunların olmayacağını düşündüm" diyen Erdoğan, şahit olduğu olayları anlatmak için ilk günden itibaren kendisine vazife edindiğini de söyledi.

Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın davada tanık olmaması için 500 bin euro teklif ettiği Tolgahan Erdoğan, parti içerisinden çeşitli baskılara da maruz kaldı.

"Veli Ağbaba ve Özgür Karabat bana bir iş insanını gönderdi" diyen Erdoğan, iddiasını destekleyen belgeleri ve fotoğrafları mahkeme heyetine sundu.

"HER AY GENEL MERKEZDEN 15 BİN DOLAR"

Bir diğer yandan rüşvet tekliflerine değinen Erdoğan, Özgür Karabat ile yaptığı bir telefon görüşmesinde kendisine siyaseten önünün açılacağını, bir TV kanalının kurulma aşamasında olduğu vaadini anlattı.

Aynı zamanda Karabat, Tolgahan Erdoğan'a CHP Genel Merkezi'nden her ay 15 bin dolar ödeme yapacaklarını da söylemişti.

