Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde gündeme getirdiğimiz teknik hata düzeltildi

"Anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi?" dosyamızda;

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; j) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarında farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını, ifade eder." maddesindeki hükme göre okul öncesi ile ilkokul aynı kademede değildir.

Ek tespit; 18.10.2024 tarih ve 32696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Kanununun "Tanımlar" başlıklı "MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; j) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini, ifade eder." şeklinde kademe tartışmasını ortadan kaldırmaktadır.

Bu bağlamda bağımsız anaokullarında sınıf öğretmenliği normu olmadığına göre anaokulu ile ilkokul aynı türde okullar olmadığına göre sınıf öğretmenliği alan öğretmeni okul öncesi okuluna nasıl müdür olarak atanacak?

Dolayısıyla, anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanamaz.

Çünkü Yukarıda yer verdiğimiz Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi, 2. fıkrası, (g) bendinde; "(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; ğ) Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği, alanı öğretmeni olmak şartları aranır." hükmü aynı Yönetmeliğin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendinde; "(1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır: ç) Görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek olmak." şeklindeki genel hükmüne aykırıdır."

demiştik.

24 Şubat 2026 Tarihli ve 33178 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Sınıf öğretmenleri, belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaksızın anaokullarına görevlendirilebilecekler.

İşte o değişiklik;

Değişiklikle yeni maddeler şu şekilde oluştu;

Not; kaldırılan hükümler üstü çizili olarak verilmiş olup değişiklikler kırmızı ile renklendirilmiştir.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6- (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst ünvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için atölye, laboratuvar veya meslek dersleri,

b) İmam hatip liseleri için imam hatip lisesi meslek dersleri veya din kültürü ve ahlak bilgisi,

c) Özel eğitim kurumlarından bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapmış olmak,

rehberlik ve araştırma merkezleri için rehberlik, diğer özel eğitim kurumları için özel eğitim,

ç) Fen liseleri için biyoloji, fizik, kimya/kimya teknolojisi veya matematik,

d) Sosyal bilimler liseleri için coğrafya, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji veya yabancı dil,

e) Güzel sanatlar liseleri için görsel sanatlar veya müzik,

f) Spor ortaokulu ve liseleri için beden eğitimi,

g) İmam hatip ortaokulları için din kültürü ve ahlak bilgisi veya imam hatip lisesi meslek dersleri,

ğ) Anaokulları için okul öncesi, veya sınıf öğretmenliği,





h) İlkokullar için sınıf öğretmenliği,

ı) Güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu için müzik,

alanı öğretmeni olmak şartları aranır.

(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.





(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamak koşuluyla diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. Ancak sınıf öğretmenleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaksızın bu fıkra kapsamında anaokullarına görevlendirilebilir."

Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar

MADDE 33- (1) Yöneticiler dört veya sekiz ders yılı için görevlendirildikleri görev süresini, ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla tamamlar.

(2) Yöneticilik görevi, görevlendirildiği dört ders yılı içinde;

a) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler için atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

b) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda altı aydan az süreyle görevlendirilenler için toplamda altı ayın dolduğu,

c) Altı ay veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanlar için aylıksız izinlerinin başladığı, altı ay veya daha az süreyle aylıksız izin alanlar için toplamda altı ayın dolduğu,

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanlar için aylıksız izinlerinin başladığı, bir yıldan az süreyle görevlendirilenler için toplamda bir yılın dolduğu,

tarihten itibaren sona erer.

(3) Yöneticilik görevi birinci ve ikinci fıkraya göre sona erenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şartlarını taşımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belirlenecek norm kadro fazlası durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

(7) Yöneticilik görevi birinci



ikinci fıkranın (ç) bendine göre sona erenlerden yönetici yetiştirme programını tamamlamış olanlar, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında sendika tüzüklerinde belirtilen olağan görev süresini tamamlamaları kaydıyla ayrıldıkları görevlerinin bitiminde il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak üzere öncelikle görevlendirilirler.

Ahmet KANDEMİR