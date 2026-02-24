Anne Eylem Tok'un 10 yıl hapsi istendi

Türkiye'nin aylarca konuştuğu, her detayının merakla takip edildiği olayla ilgili yeni bir son dakika gelişme yaşandı...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi yaşanan kaza hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

ANNE VE BABAYA 10'AR YIL HAPİS TALEBİ

Şüpheli Timur Cihantimur'u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TİMUR CİHANTİMUR HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

İddianamede, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

KAZA ANI VE TANIK BEYANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinin detaylarında ise, 1 Mart 2023 günü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda ATV aracı tamiri yapan Oğuz Murat Aci, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan'a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği anlatıldı.

Tanık beyanlarına göre araçta sürücünün üç arkadaşı daha bulunuyordu; Cihantimur'un aracı hızlı kullandığı ve seyir halindeyken telefonla konuştuğu aktarıldı.

DELİL NİTELİĞİNDEKİ TELEFON

Kaza sonrası Eylem Tok'un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile olay yerine gelerek oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını alıp ayrıldığı belirtildi. Bu süreçte sürücünün alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı vurgulandı. İddianamede, yaralılardan İbrahim Gümüş'e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu, Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, daha sonra Kerem Ataç'a verildiği ve telefonun Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı anlatıldı.

Site güvenliğinin telefonu muhafaza altına aldığı; bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ve Eylem Tok ile Demir Orhan Öcalgiray'ın annesi Berna Öcalgiray'ın siteye geldikleri, Tok ile Kızıltepe'nin birlikte hareket ederek delil niteliğindeki telefonu aldıkları ve bu eylemin "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

KAÇIŞ PLANI

İddianameye göre Eylem Tok, kaza sonrası Timur Cihantimur'u kendi ikametine götürdü. Bülent Cihantimur da kazadan haberdar edilerek eve geldi. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, bir süre evde kalan şüpheliler daha sonra araçlarla yola çıktı.

Bülent Cihantimur'un kullandığı araç ile Timur Cihantimur'un bulunduğu araç hareket etti; Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu ise başka bir araçla takip etti. Yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı, ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun havalimanına giderek önce Mısır'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) geçtikleri ve Türkiye'ye dönmedikleri kaydedildi. Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

"KAÇIŞI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Savcılık, Bülent Cihantimur'un "kaçış planından haberim yoktu" savunmasını; tarafların aynı ikamette hazırlık yaptıkları, birlikte yola çıktıkları ve valiz aktarımı yapıldığı yönündeki tespitlerle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sonuç olarak savcılık, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

NE OLMUŞTU

Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 otomobilden biri buradaki ATV'lere çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

BOSTON'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı Adalet Bakanlığı'nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş ve dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 Haziran'da Boston'da yakalanan Cihantimur ile annesi Tok'un çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI

Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini duyurmuştu..

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden vazgeçti.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIMIZ GİDERİLDİ"

Şikayetlerinden vazgeçme nedeni olarak ise "maddi ve manevi zararlarının giderildiği" gerekçe gösterildi..