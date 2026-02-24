Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 14.050,83 puandan tamamladı.

24 Şubat 2026 18:45
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 172,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,00 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasının ardından en düşük 13.897,24 seviyelerini test etti. Bu seviyeden aldığı destekle 14.000 puanın üzerine yükselmesine karşın endeks, günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2025 yılı Aralık ayında 188 milyar 551 milyon dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ile haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

