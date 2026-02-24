Brent petrolün varili 71,49 dolardan işlem görüyor

Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varili 71,49 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,49 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 10:06, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 10:14
Yazdır

Dün 72,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,26 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,32 artışla 71,49 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,64 dolardan işlem gördü.

Dün yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de 70 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, ABD-İran nükleer görüşmelerine dair temkinli beklentiler ve ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla yürütülen nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması bekleniyor. Piyasalarda, ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine dair endişeler de devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran anlaşma yapmazsa bunun ülke için "çok kötü bir gün" olacağını belirtti. Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini kaydetti.

İran ise nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer programını askeri amaçlarla ilerlettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan, dün Truth Social hesabından ticaret ortaklarına yeni tarife tehdidinde bulunan Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin anlaşılan tarifelerden çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Trump ise aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin karar imzalamış ve 21 Şubat'ta bunu yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Uzmanlar, gümrük vergilerine dair bu gelişmelerin küresel büyüme görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını, bunun da petrol talebine yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,40 doların direnç, 65,50 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber