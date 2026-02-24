Bitcoin'de satışlar daha da derinleşti

Lider kripto para birimi Bitcoin eriyerek yok oluşa doğru ilerliyor. Yatırımcılar bir noktadan sonra dönüp yeniden rekor kıracağına inansa da Bitcoin'deki sert geri çekilme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin kesilmesi zor günlerin devam edeceğine işaret ediyor.

Bitcoin 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD'nin tüm dünyaya getirdiği yüzde 15'lik gümrük tarifesi ve İran'a karşı her an saldırabilme ihtimali Bitcoin'de yüzde 5 civarında düşüş meydana getirdi ve 63 bin doların altına indi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.