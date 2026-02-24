İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 07:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 08:31
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ üyelerine operasyon düzenledi.
Hedefte, örgüt ile iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yapanlar vardı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.