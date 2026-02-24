DeepSeek, Claude'u Kopyaladı mı? Yapay Zeka Dünyasını Sarsan İddia

ABD'li yetkililerin iddiasına göre, Çinli DeepSeek, ABD'nin yasağına rağmen yapay zeka modelini Nvidia'nın en gelişmiş çipiyle eğitti.

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, Trump hükümetinden üst düzeydeki bir yetkiliye göre, gelecek hafta piyasaya sürmeyi planladığı yeni yapay zeka modelini ABD'li Nvidia'nın en gelişmiş çipi olan Blackwell ile eğitti.

Bu durum, ABD'nin ihracat kontrollerinin ciddi bir ihlali anlamına gelebilir.

ABD'li yetkili, DeepSeek'in ABD yapımı çipleri kullandığını ele verebilecek teknik izleri sileceğine inandıklarını belirtti. Yetkili ayrıca Blackwell çiplerinin Çin'in özerk bölgesi olan İç Moğolistan'daki bir veri merkezinde toplandığını iddia etti.

Yetkili, ABD hükümetinin bu bilgiye nasıl ulaştığını veya DeepSeek'in çipleri nasıl temin ettiğini açıklamazken, ABD'nin politikasının "Blackwell (çiplerinin) Çin'e gönderilmemesi" yönünde olduğunu vurguladı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği ise Çin'in "ideolojik çizgiler çekilmesine, ulusal güvenlik kavramının esnetilmesine, ihracat kontrollerinin suistimal edilmesine ve ekonomik, ticari ve teknolojik meselelerin siyasallaştırılmasına" karşı olduğunu belirtti.

'ABD'Lİ ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİ KULLANDILAR' İDDİASI

Yapay zeka alanında ABD-Çin rekabetinin en sert başlıklarından biri haline gelen bu iddia, yalnızca teknik değil aynı zamanda ticari ve jeopolitik sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Anthropic: 24 bin sahte hesapla Claude verisi toplandı

Şubat 2026'da kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Anthropic, DeepSeek ile birlikte Moonshot ve MiniMax gibi Çin merkezli yapay zeka laboratuvarlarının Claude modelini yoğun biçimde sorgulayarak çıktıları topladığını ileri sürdü. İddiaya göre bu süreçte yaklaşık 24 bin sahte kullanıcı hesabı ve 16 milyon etkileşim kullanıldı.

Anthropic, bu yöntemi "endüstriyel ölçekte distillation saldırısı" olarak tanımlıyor. Distillation, güçlü bir modelin verdiği cevapların veri olarak kullanılıp daha küçük veya yeni bir modelin eğitilmesi anlamına geliyor. Yapay zeka literatüründe bilinen bir teknik olsa da, rakip bir modelden izinsiz veri çekilmesi ciddi etik ve hukuki tartışma yaratıyor.

"Claude'un düşünme zinciri çıkarıldı" iddiası

Tartışmayı büyüten unsur ise yalnızca cevapların değil, Claude'un akıl yürütme adımlarının da hedef alınmış olabileceği iddiası. Buna göre DeepSeek'in Claude'a, yanıtların arkasındaki mantık adımlarını yazdıran özel sorgular yönelttiği ve bu "chain-of-thought" verisini eğitim setine dönüştürdüğü öne sürülüyor.

Bu nedenle sosyal medyada yayılan "Claude'un düşünme biçimi çalındı" iddiaları, söz konusu teknik tartışmadan kaynaklanıyor.

DeepSeek'ten dolaylı kabul sayılan açıklama

DeepSeek tarafı Claude çıktılarının doğrudan kullanıldığını açıkça reddetmedi; ancak modellerinin "sentetik veri" ile eğitildiğini belirtti. Yapay zeka alanında sentetik veri çoğu zaman başka modellerin çıktılarından türetildiği için bu açıklama, uzmanlarca dolaylı bir kabul olarak yorumlandı.

Bununla birlikte DeepSeek'in Claude eğitim verisini ele geçirdiğine veya modeli doğrudan kopyaladığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Neden büyük kriz sayılıyor?

Uzmanlara göre iddianın küresel ölçekte yankı bulmasının üç nedeni var:

Frontier model avantajı : Distillation ile milyarlarca dolarlık araştırma maliyetini kısmen atlamak mümkün.

: Distillation ile milyarlarca dolarlık araştırma maliyetini kısmen atlamak mümkün. Güvenlik endişesi : Damıtılmış modellerde orijinal güvenlik filtrelerinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

: Damıtılmış modellerde orijinal güvenlik filtrelerinin zayıflayabileceği belirtiliyor. ABD-Çin rekabeti: Olay, yapay zeka teknolojik üstünlük mücadelesinin yeni cephesi olarak görülüyor.

"Kopyalama" söylemi teknik olarak abartılı

Mevcut açık verilere göre:

Claude eğitim verisinin çalındığı kanıtlanmış değil

Model mimarisinin kopyalandığına dair bulgu yok

Ancak Claude çıktılarının eğitimde kullanılmış olabileceği iddiası var

Bu nedenle uzmanlar, sosyal medyada dolaşan "DeepSeek Claude'u kopyaladı" ifadesinin teknik açıdan abartılı olduğunu; doğru tanımın "Claude çıktılarıyla model eğitildiği iddiası" olduğunu belirtiyor.

AI savaşlarının yeni aşaması

Yapay zeka alanında daha önce de benzer distillation tartışmaları yaşanmıştı. Ancak ilk kez büyük bir frontier model geliştiricisi, rakip laboratuvarları bu ölçekte veri toplamakla suçladı.

Bu gelişme, yapay zeka sektöründe veri erişimi, model çıktılarının mülkiyeti ve uluslararası teknoloji rekabeti konularında yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.