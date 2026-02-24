2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 14:47, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 14:48
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.