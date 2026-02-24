26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü

Bursa'da sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek havzasından çıktı. Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde göl kıyısına inşa edilen onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Bungalovların adacıklara dönüştüğü, yolların kapandığı ve tarım arazilerinin göle karıştığı o korkutan manzara, dron kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 15:35, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 15:53
Yazdır

Bursa'da Ulubat Gölü'nün taşmasıyla göle komşu Akçalar Mahallesi'nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Göl havzasının ne denli geniş bir alan yayıldığı havadan gözler önüne serildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi. Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber