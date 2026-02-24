Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Bursa'da sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek havzasından çıktı. Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde göl kıyısına inşa edilen onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Bungalovların adacıklara dönüştüğü, yolların kapandığı ve tarım arazilerinin göle karıştığı o korkutan manzara, dron kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.