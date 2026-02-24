'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Uşak'ta kuralar çekildi
2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Aile Eğitim Programı ile 1,1 milyon kişiye eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı'ndan (AEP) 2025 Aile Yılı'nda 1,1 milyon vatandaşın yararlandığını belirtti.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 12:17, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 12:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında doğurganlık hızının artırılması, evliliğin teşvik edilmesi, anne, baba olma becerilerinin güçlendirilmesi gibi ülke genelinde birçok başlıkta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ailenin toplumsal hayatta çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Göktaş, ailelerin bu sorunlarla baş edebilmeleri için çözüm üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Programın başlangıcından bu yana 6,2 milyon kişi eğitim aldı"

Bakan Göktaş, ailenin varlığını güçlü ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için insan merkezli ve koruyucu, önleyici yaklaşımın esas alındığı politikaları hayata geçirdiklerini anlatarak, aile bütünlüğünün ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi konusunda eğitim, danışmanlık ve sosyal uyum gibi faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Aile ve toplumu tehdit eden sorunları tespit ederek toplumsal duyarlılığı geliştirici çalışmalar ortaya koyduklarını ve yetişkinlere yönelik eğitim programları uyguladıklarını bildiren Göktaş, şunları ifade etti:

"Aile Eğitim Programı aracılığıyla ailelerin ve aileyi oluşturan bireylerin, yaşam boyu değişen rollerine, ilgilerine, gelişim dönemi görevlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya, aile içinde üstlendikleri rollerle ilgili becerilerini ve bilgilerini geliştirmeye, yaşam kalitesini zenginleştirmeye katkı sağlıyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz AEP'ten 2025 Aile Yılı'nda 1,1 milyon vatandaşımız yararlandı. Programın başlangıcından yani 2013'ten bu yana ise 6,2 milyon kişi eğitim aldı."

5 farklı alandan oluşuyor

Göktaş, AEP'nin aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçlar dikkate alınarak "Eğitim ve İletişim", "Sağlık", "Hukuk", "İktisat" ve "Medya" olmak üzere 5 farklı alandan ve 210 konudan oluştuğu, içeriklerinin ve yöntemlerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiği bilgisini verdi.

Program kapsamında eğitim ve iletişim alanındaki modüllerle ailelere yaşamın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerine ilişkin eğitimler verildiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Medya alanındaki modüllerle dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri, çocuklar ve gençlerin karşılaşabileceği riskler ile güvenli dijital ortamların oluşturulmasına yönelik bilgilendirme yapılıyor. Hukuk alanındaki modüllerle aile hukukuna ilişkin aile bireylerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Sağlık alanındaki modüllerle sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, sağlık okuryazarlığı ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda farkındalık oluşturuluyor. İktisat alanındaki modüllerle ise ailelerin mevcut kaynaklarını verimli kullanmaları ve aile bütçesinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik bilgilendirme yapılıyor."

AEP'nin aileyi daha bütüncül ele aldığını ifade eden Göktaş, programda farklı modüller içerisinde çocuk gelişimi, etkili ve yetkin anne, baba olmak, evlilik hayatı, aile içi iletişimin temel unsurları, okul aile ilişkileri ve değerlerin edinilmesinde ailenin rolü gibi aile hayatına dair pek çok başlığa da yer verildiğini belirtti.

Göktaş, vatandaşların programdan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz yararlanabildiğini kaydetti.

