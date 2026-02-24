26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
CHP'nin kurultay davasında birleştirme talebi reddedildi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davanın, İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebi, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması dün görüldü. Duruşmada verilen ara kararda, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk davası ile eldeki dava arasında hem sanıklar, hem de suçlar bakımından doğrudan bağlantı olduğu kanaatine varıldı. İki davanın tek elden yürütülmesi amacıyla dosyaların birleştirilmesi için İstanbul 40'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar verildi. İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebini inceledi. Yapılan değerlendirmede, iki dosya arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı, sanıklara isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetinin farklı olduğu kanaatiyle birleştirme talebi reddedildi.

