Bakan Çiftçi: Çocuklarımıza trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen "Külliyede Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde kurulan İçişleri Bakanlığı standını ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi şunları dedi:

"Emniyet ve jandarma birimlerimiz; siber suçlarla mücadeleden çeşitli daire başkanlıklarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızı bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Özellikle Trafik Daire Başkanlığımız tarafından çocuklarımıza yönelik hazırlanan eğitim programları büyük önem taşıyor. Kurulan sınıf ortamında çocuklarımıza öncelikle trafik kurallarıyla ilgili teorik eğitim veriliyor. Ardından uygulama alanında akülü araçlar ve bisikletler eşliğinde trafik ışıklarını, levhaları ve temel kuralları deneyimleyerek öğrenme imkanı buluyorlar. Bu anlayışla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece hem bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlanıyor hem de çocuklarımız burada keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Nice Ramazanlara, özel gün, gece ve bayramlara kavuşmak nasip olsun İnşallah."