16 yaşındaki çocuğu 'fotoğraf çektin' iddiasıyla darbettiler

Küçükçekmece'de 2025 yılının Haziran ayında, okul dönüşü "fotoğraf çektin" iddiasıyla durdurulan 16 yaşındaki çocuk, 2 kişi tarafından darbedildikten sonra zorla kıyafetleri değiştirilerek eve gönderildi. Telefonunda hiçbir kayıt bulunmayan ve burnu kırılan çocuğun davasında karar çıktı. Aile, darbedenlerden sadece birisine 1 yıl 4 aylık hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Olay, 17 Haziran 2025 tarihinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, proje ödevi için gittiği okuldan evine dönen 16 yaşındaki Z.T.'nin yolu, Fırat K. ve Rıdvan C. isimli iki şahıs tarafından kesildi. Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddiasıyla çocuğa saldıran şahıslar, 16 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Bunun üzerine 16 yaşındaki genç, hastaneden darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, hakkında davanın karar duruşması bugün görüldü.

Kanlı kıyafetleri değiştirip "Merdivenden düştüm de" dediler

İddiaya göre saldırganlar, darp ettikleri çocuğun kanlar içindeki halini gizlemek için akıl almaz yöntemlere başvurdu. Z.T'yi önce bir cami tuvaletine götürüp yüzünü yıkatan şahıslar, ardından bir giyim mağazasına götürerek yeni elbiseler satın aldı. Kanlı kıyafetleri poşete koyan saldırganlar, küçük çocuğu "Baban duyarsa kalp krizi geçirir, merdivenden düştüm dersin" diyerek tehdit etti.

Cüzdanındaki para kayboldu, mahkemede "Yanlışlıkla oldu" savunması

Akşam eve gelen ağabeyinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan gerçek, yargıya taşındı. Yapılan incelemelerde 16 yaşındaki gencin telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmadı. Ayrıca olayda adı geçen kadının ifadesinde, "Benim bu olayla ilgim yok, böyle bir konu gerçekleşmedi" dediği öğrenildi. Mahkemede sanıkların "Yanlışlıkla kafa attım" savunması ise dikkat çekti.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, olaya karışan şahıslardan Rıdvan C. hakkında berat kararı verdi. Sanıklardan Fırat K. hakkında ise 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Burnundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağı günü bekleyen Z.T. ve ailesi, kararın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini belirtti.

"Yaşadığı dehşeti anlattı"

Yaşadığı dehşeti anlatan Z.T., "Yolumu kesip bir kadını taciz ettiğimi iddia ettiler. Yapmadığımı söylememe rağmen bileklerimden tutup 4 kez kafa attılar. Ardından telefonumu zorla alıp galerimi incelediler. Hiçbir fotoğraf veya video bulamayınca paniğe kapılıp olayı örtbas etmeye çalıştılar" dedi.

Öte yandan çocuğun bir iş yerinin ödünde darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın genci çağırdığı ve ardından darp ettikleri görüldü.

