Altının kilogram fiyatı 7 milyon 430 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 7 milyon 430 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.450.000,005.303,00
En Düşük7.430.000,005.200,00
En Yüksek7.525.000,005.312,00
Kapanış7.430.000,005.312,00
Ağırlıklı Ortalama7.499.220,455.289,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.845.488.118,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg)919,40
Toplam İşlem Adedi56

