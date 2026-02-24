Kupa gitti can geldi: Maç esnasında top çarpan martıya kalp masajı!

İstanbul Yurdum Spor Kulübü kaptanı Gani Çatan, İstanbul 1. Amatör Lig Play-Off Final maçında top çarpan martıyı kalp masajı yaparak kurtardı.

Geçtiğimiz hafta sonu Zeytinburnu'nda oynanan İstanbul 1. Amatör Lig Play-Off Final müsabakası ilginç anlara sahne oldu. Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin 22. dakikasında konuk ekibin kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı top, sahanın üzerinde alçaktan uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden İstanbul Yurdum Spor'un kaptanı Gani Çatan, hızlı bir şekilde martıya müdahale etti. Çatan, yaklaşık 2 dakika kalp masajı yaptığı martıyı saha kenarında bulunan sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin bir süre müdahalede bulunduğu martının kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana geldiği için şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Görür görmez ilk müdahaleyi yapmak için hemen koşarak yanına gittim"

Yaşanan talihsiz olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan takım kaptanı Gani Çatan, "İstanbul Yurdum Spor Kulübü olarak play-off final müsabakasındaydık. Şampiyonluk için çıktığımız bir müsabakaydı. Maç esnasında kalecimiz Muhammed, topu degaj vurayım derken sahada alçaktan uçan martıya denk geldi. Görür görmez ilk müdahaleyi yapmak için hemen koşarak yanına gittim. Martı, ayakları havaya dikilmiş hareketsiz bir şekilde duruyordu. O anda aklıma ilk olarak kalp masajı yapmak geldi. Ben müdahale ettikten sonra hareketlenmeye başladı. Müdahaleye devam ettim. Biraz daha kendine geldikten sonra maç için orada bulunan sağlık ekibine teslim ettim. Müsabakaya devam ettik fakat martının hayatta olduğunu ve sadece kanatlarında bir sorun olduğunu öğrendim. Kalecimiz Muhammet de bu olaydan oldukça etkilendi. Martının müdahale sonrası hayata dönmesi onu da çok sevindirdi. Şu anda tam olarak akıbetiyle alakalı bilgi alamadım. İnşallah yaşıyordur" diye konuştu.

"Bu olay, şampiyonluğun önüne geçti"

İstanbul 1. Amatör Lig Play-Off Finali'nde yenilerek, şampiyonluğu kaçırdıklarını dile getiren Gani Çatan, "Takım olarak güzel bir grupta sergilediğimiz performansla ikinci olduk ve play-offlara kaldık. Final müsabakası da oldukça çekişmeli geçti. Penaltılar neticesinde Mevlanakapı Güzelhisar takımına mağlup olduk. Fakat yaşanan bu olay, şampiyonluğun önüne geçti. Özellikle sosyal medyada birçok teşekkür mesajı aldım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası ilk yardım eğitiminin önemini daha iyi kavradığını aktaran sporcu, "Daha önce herhangi bir ilk yardım eğitimi almadım. O anda refleks olarak müdahale ettim. Bu tarz bir durumun her an her yerde karşımıza çıkacağını anladım. İlk yardım eğitimi almayı düşünüyorum. İlk müdahalenin hayat kurtardığını anlamış olduk" şeklinde konuştu.

Gani Çapan, olayın ardından İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özay tarafından makamına kabul edilerek tebrik edildiğini belirtti.